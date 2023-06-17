涉违个人信息保护法 上海市监局约谈星巴克等饮食店

中国上海市场监管局以存在频繁诱导索取手机号、注册会员等情况为由，约谈星巴克、SHAKE SHACK等饮食店。

据澎湃新闻报道，上海市网信办、市场监管局星期五（6月16日）共同启动“亮剑浦江·消费领域个人信息权益保护专项执法行动”后，执法人员对星巴克、simplythai天泰餐厅和SHAKE SHACK涉事门店开展现场检查，并要求涉事企业参加约谈。

澎湃新闻记者本月上旬发现，上述几家餐厅普遍存在诱导关注公众号；频繁索要用户姓名、手机号码等；频繁诱导或强制索要用户精准定位；频繁诱导或强制要求注册成为会员等情况。

其中汉堡品牌“SHAKE SHACK”，不仅诱导要求填写用户姓名、手机号，当非会员完成支付生成取餐号后，若关闭小程序再进入，便无法看到订单记录及取餐号；点杯星巴克咖啡，则至少被弹窗提示注册会员三次，弹窗索要定位授权两次；“Wagas（沃歌斯)”的小程序，不授权定位，页面就反复加载弹窗继续索要，无法点餐。

对此，上海执法单位星期五下午到访位于衡山路的星巴克（衡山坊）和位于静安嘉里中心的SHAKE SHACK、simplythai天泰餐厅。网信办工作人员向涉事门店工作人员展示了前述相关问题的录屏情况，和对应存在的问题。

网信办执法人员称，星巴克扫码点餐小程序频繁诱导索取手机号、精准位置信息和频繁弹窗提示加入会员；SHAKE SHACK小程序诱导索取用户姓名、手机号、性别，诱导注册会员；天泰餐厅诱导关注公众号，频繁诱导索要手机号等行为，涉嫌违反《个人信息保护法》的有关要求，已要求涉事门店向公司高层及时反馈，按时参加约谈，后续将指导相关企业进一步整改。