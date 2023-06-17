民调：超五成台湾人不满侯友宜在喂药案表现

台湾民调显示，超过五成台湾民众不满意新北市长、国民党总统参选人侯友宜对新北市幼儿园喂药事件的处理方式。民调认为，如果侯友宜没办法给社会一个满意的交代，恐怕对他的总统选情雪上加霜。

综合台湾风传媒和《自由时报》报道，台湾民意基金会星期六（6月17日）针对侯友宜处理喂药案的民众反应公布民意调查结果。调查显示，在20岁以上的台湾人中，有21.2%对侯友宜的处理方式表示满意，其中只有1.9%表示非常满意；高达56.7%表示不满意，其中表示强烈不满的高达25%，回答不满意的比满意的多36个百分点；另有12.4%没意见，9.7%不知道、拒答。

经交叉分析，从政党支持的角度看，各政党支持者对侯友宜处理新北幼儿喂药疑案的表现，有不同程度的不满。民进党支持者中，有七成四不满意；民众党支持者中，六成一不满意；时代力量与台湾基进支持者均一面倒不满意；国民党支持者虽有四成满意，但不满意的占比也高达三成九；另外，中性选民多数不满意，但有四成九不表态。

从年龄层来看，各年龄层都一面倒不满意侯友宜的表现，包括长期相对挺侯的45- 64岁中壮族群都大多不满意侯友宜的表现，其中45-54岁年龄层有五成七不满意、55-64岁年龄层有六成不满意。另在教育、职业背景、地缘县市方面，也是一面倒，不满意多于满意，其中新北市有超过五成五的民众不满意，满意的只有两成九。

民调认为，新北幼儿喂药疑案属价值共识议题，社会希望有关当局迅速采取具体行政作为厘清真相、解决事件。若当局处理不当，自然会引起公愤。而对于侯友宜处理喂药案的整体表现，台湾民众大多不以为然，已经形成跨性别、跨世代、跨教育程度、跨职业背景、跨阶级、跨党派、以及跨区域的社会现象。若侯友宜无法给社会满意的交代，恐对总统选情雪上加霜。

本次调查由台湾民意基金会董事长游盈隆负责问卷设计、报告撰写研究发现的判读、及相关公共政策与治意涵的解析；民调访问期间是2023年6月12日、13日两天，对全台湾为范围的20岁以上成年人进行抽样电话访问。有效样本1080人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。