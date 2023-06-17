中国驻英大使：去风险与脱钩如出一辙 遏制中国注定失败

对于七国集团最近提出的“去风险”说法，中国驻英大使郑泽光强调，“去风险”同“脱钩”本质上如出一辙，都是企图遏制中国，这种做法注定失败，他呼吁中英相向而行，加强对话与合作。

据中国驻英国大使馆星期六（6月17日）发布的新闻稿，郑泽光6月14日出席英国筷子俱乐部 “与大使对话”活动期间，接受该俱乐部联合首席执行官特蕾莎·布斯现场访谈。

被问到七国集团最近提出不寻求与中国脱钩、而是要去风险的说法，郑泽光首先指出，美国及其盟友鼓动的所谓“去风险”同“脱钩”本质上如出一辙，都是企图阻挠中国技术进步和经济发展，遏制中国。“这种做法违反市场规则和时代潮流，违背各国人民根本利益，严重低估中国人民对实现民族复兴目标的坚强决心、强大能力和高度韧性，注定是要失败的”。

郑泽光反称，风险的制造者是美国而不是中国。他批评说，美国动辄对其他国家实施单边制裁和“长臂管辖”。近年来，美国实施量化宽松以及缩表、加息等猛烈动作，客观上导致现在很多国家的高通胀和生活成本危机。

他也引用数据指出，中国的发展给世界带来了巨大的发展机遇，与美国做法形成鲜明对比。“英国人民现在更清楚地看到中英经贸关系的好处，它有利于英国抑制通胀、降低债务、改善民生、实现绿色转型目标”。

郑泽光强调，针对中国的“去风险”搞错了对象，只会制造真正的风险，并呼吁英国从自身国家利益出发制定对华政策，“不应该被一小撮反华分子绑架，不应该被第三国带入歧途”。

谈到出使英国两年对英中关系的感想时，郑泽光说，中英之间存在一些分歧是客观存在。只有遵循相互尊重、互不干涉内政、平等互利原则，两国关系才能稳定发展。

他强调，中国的对英政策是一贯和明确的。中方希望双方相向而行，在相互尊重、合作共赢基础上发展建设性的合作关系。

他还提到，英国国内在对华问题上存在一些不同的声音，有些人在谈到中国时永远不会改变自己的观点，但关键是“不能让这些人绑架中英关系”。

被要求阐释中方在乌克兰问题上的立场主张时，郑泽光首先说，在乌克兰问题上，中国不是制造问题的一方，而是解决问题的力量。

他指出，中国的立场始终如一，但当前的问题是，面对危机不断升级，出路在哪里？美国和北约源源不断地向冲突一方提供武器，导致战争不断升级，造成更多流血冲突。中国则提倡和推动另一种方案，那就是劝和促谈、政治解决。

郑泽光重申，中方认为通过谈判推动政治解决是乌克兰危机的唯一正确出路。虽然可能需要很多时间，付出艰苦努力，但政治解决方式可以避免更多流血和破坏，更符合各方利益，也更有利于欧洲的持久和平。