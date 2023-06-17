习近平向海峡论坛致贺信 吁两岸民众为推进统一作贡献

中共总书记习近平星期六（6月17日）在致海峡论坛的贺信中说，大陆将一如既往尊重、关爱、造福台湾同胞，促进两岸经济文化交流合作，希望两岸同胞共同坚守民族大义，为推进祖国统一大业作出贡献。

据央视新闻客户端消息，习近平在贺信中说，两岸同胞通过海峡论坛交流交友交心，厚植情谊、增进福祉，越走越近、越走越亲，希望海峡论坛为扩大两岸民间交流、深化两岸融合发展不断增添生机活力。

他强调，中国式现代化新征程前景光明，“国家好，民族好，两岸同胞才会好”。大陆将一如既往尊重、关爱、造福台湾同胞，持续促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展，共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。

习近平还说，希望两岸同胞共同把握历史大势，坚守民族大义，为推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业作出贡献。

第15届海峡论坛星期六在厦门举行，是冠病疫情后两岸首次大规模的交流活动。本届论坛主题为“扩大民间交流、深化融合发展”。

大陆国台办发言人朱凤莲6月14日在例行记者会说，这次海峡论坛邀请台湾在野的国民党、新党、亲民党、无党团结联盟、民众党等政党代表和台湾各行业代表共5000余人。

台湾陆委会6月9日则称，海峡论坛是中共重要对台统战平台，并重申不得与陆方合办海峡论坛，禁止中央机关人员和地方政府派员与会，更禁止民众参加危害“国家主权安全的‘民主协商’活动及参与推动‘一国两制台湾方案’相关活动”。

不过，在野的国民党6月14日仍宣布，该党副主席夏立言将率团出席海峡论坛，国民党主席朱立伦呼吁执政的民进党政府放下意识型态，不要制造障碍。