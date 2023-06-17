连战吁国民党全党团结唯一支持侯友宜

国民党总统参选人、新北市长侯友宜星期五（6月16日）拜会台湾前副总统连战。连战说，2024年总统选举是两岸能否和平发展，再创荣景关键的一役，并呼吁国民党全党团结一致，唯一支持侯友宜。

据台湾《上报》报道，连战办公室发出新闻稿指出，过去几年台湾在民进党执政之下，内政不修、外交失利、两岸对峙、经济不振、社会冲突、教育乱象，因此明年总统选举是全台湾人民重大的抉择。

连战表示，冀望侯友宜接下重担，不畏艰难，结合在野所有力量共同下架无能、失德的民进党，让台湾远离纷乱斗争，走向安定和平。他也衷心期盼所有热爱“中华民国”、珍惜台湾、关心子孙的民众，能全力支持侯友宜，拨乱反正，开创新局，共同守护台湾，重现和平荣景。

据悉，两人会谈过程中，连战肯定侯友宜在新北提出许多前瞻性的建设与政策，并期许他能把成功经验带往全台，达到全台共好。

连战在会中也肯定侯友宜以“中华民国”宪法为基础的两岸论述，以及他反台独、对台海和平的决心与目标，更强调2024政党轮替的重要性。

侯友宜星期五也在脸书发文，喊话“这一仗，国民党一定要赢！不畏风雨，团结向前，我们全力支持”。

侯友宜说，面对台湾内政萧条、社会对立、两岸对峙的处境，明年这一仗攸关台湾的和平与未来，唯有坚定步伐，全力以赴，才可跨越重重险阻，实现政党轮替，重返执政。