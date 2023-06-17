江西调查组判定异物是鼠头非鸭脖 顶格处罚涉事企业

官方调查组公布江西工业职业技术学院“鼠头鸭脖”的事件调查结果，判定在餐食中发现的异物不是鸭脖，而是老鼠类啮齿动物的头部。涉事食堂食品经营许可证已被吊销，官方也对涉事企业和法定代表人顶格处罚。

据新华社报道，江西省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局组成的事件联合调查组星期六（6月17日）发布情况通报。

通报称，联合调查组经勘察现场，调取监控视频发现，学生6月1日在食堂吃出疑似为“鼠头”的异物，被涉事食堂工作人员事发当日丢弃。通过查看食堂后厨视频，查阅采购清单，询问涉事食堂负责人、后厨相关当事人、当事学生和现场围观学生等，判定异物不是鸭脖。

根据中国国内权威动物专家对提取的当事学生所拍现场照片和视频进行专业辨识，判定异物为老鼠类啮齿动物的头部。

通报指，南昌高新区市场监督管理局昌东分局、江西工业职业技术学院未认真调查取证，发布“异物为鸭脖”结论是错误的。

调查组认定，江西工业职业技术学院对此次事件负主体责任，涉事企业负直接责任，市场监督管理部门负监管责任。

依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例，南昌市市场监督管理局已吊销涉事食堂食品经营许可证，对涉事企业和法定代表人顶格处罚；并将严肃处理江西工业职业技术学院、南昌高新区市场监督管理局昌东分局等相关责任单位、涉事企业和责任人，在全省开展食品安全专项整治。

江西工业职业技术学院学生本月1日在食堂吃饭时，在餐食中发现疑似老鼠头的异物，但校方回应称是“鸭脖”，引爆“鼠鸭之争”。

南昌市高新区市监局昌东分局当时也回应称，执法人员“反复对比”，确认异物就是鸭脖。但网民对“鸭脖论”并不买账，纷纷嘲讽“南昌高校‘指鼠为鸭’愚弄他人”。

江西省随后成立由省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组，对事件进行调查。

官方对事件调查结果的出炉再次掀起舆论关注，相关词条星期六下午迅速登上微博热搜榜首。

中国官媒《人民日报》海外版旗下账号“侠客岛”星期六在官方微博发表评论说，要证实鼠头还是鸭脖并不难，但因有关单位和稀泥、“堵捂瞒”，硬把小事拖大、矛盾上交，搞得全网舆情沸腾，要靠省级调查组介入才能查清。不仅浪费大量行政资源，更伤害了基层政府和有关单位的公信力，充分暴露了有些地方部门“一有舆情就遮掩逃避，不作为、懒作为的工作作风”。

评论说，荒诞的“鼠头鸭脖”事件提了个醒，“实事求是，就是解决问题、平息舆情的最好办法”。

“侠客岛”也说，事件真相虽已调查清楚，但网友的信任不会短期恢复，除了尽快解决学校的食品卫生问题，事件中“和稀泥、愚弄舆论”的人，也应受到严肃处理。

《环球时报》前总编辑胡锡进也在微博发文说，一件如此简单的事情，最后搞得轰轰烈烈，要江西省多个部门下场组成联合调查组，才把一个公众肉眼就能辨识的事实确认下来，值得反思和警醒。

他发出连串质疑，“是什么驱动了南昌所涉高校和市场监管部门做出有违公众肉眼辨识力的虚假结论？这当中能有多大的利益，就刺激了他们做出对抗事实的选择呢？”

胡锡进强调，实事求是原则是国家现代治理的基石，需要全社会共同遵守和捍卫，希望事件敲响警钟，“无论在什么职位上做领导和负责人，都要十分清楚：一旦遇到事情，实事求是是最安全、风险最小的做法和选择”。