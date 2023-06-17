台湾目标7月完成性别平等法律立法程序

台湾政坛性骚扰丑闻连环爆后，台湾目标最快在7月完成性别平等专法的立法程序。

据风传媒报道，台湾立法院星期一（6月12日）朝野协商决议，攸关性骚扰防治的“性平三法”，包含《性别平等工作法》《性别平等教育法》《性骚扰防治法》将于7月底前完成立法程序。届时，台湾行政院长陈建仁将到立法院进行专案报告。

台湾行政院官员星期六（17日）指出，性平三法修法会有几个重要面向，陈建仁有先请政务委员罗秉成召集各部会做细节讨论，政院希望可以在7月中旬将草案送往立法院，希望让性平三法有其一性，达到有效、友善、可信赖三个面向。

官员表示，有效部分，意指有效防治、吓阻性骚扰事件发生，包含加强性平教育、合理调整罚则、加强防堵权势性性平案件，并针对加害者加强性平教育和辅导机制，希望有效吓阻和处罚。至于罚则方面，还在研议，不过目标是希望能有吓阻效果。

在友善方面，官员指出，将简化性骚扰相关案件申诉流程，申覆机制也要重新检讨，避免重复调查造成被害人二度伤害，并让不同场域的性骚扰适用同一法令，让不同法令调和，并增订被害者保护，相关被害者能有社工扶助、心理辅导等保护措施。

官员指出，可信赖方面是希望让大家若不幸碰到相关性平事件，可以在第一时间或最短时间进行申诉，且第一受理人员要接受性平相关课程。