美媒：拜登在气球事件后曾盼与习近平通话 但被国安顾问劝阻

美国媒体报道，今年2月发生美国军方击落中国气球事件后，美国总统拜登曾期望能与中国国家主席习近平通话以平息事态，但被他的国家安全高级顾问劝阻。

据美国NBC新闻星期五（6月16日）报道，两名美国高级官员和一名美国前高官透露，在美国击落了中国气球的几天后，拜登曾表示希望能与习近平对话。他认为，如果能与习近平直接对话，可以借两人的关系缓和两国进一步升级的紧张态势。

不过，这些官员说，拜登的国家安全顾问认为，当时并不是两国领导人对话的合适时机，因为中国对美国选择击落气球的决定非常愤怒，即便能与习近平对话也不会有什么结果。最好的方案是先透过中低层官员与北京接触，再逐步上升到高层级接触。

一名美国高官说：“我们的目标不是让拜登和习近平通电话，而是让美中关系回到正轨。”

还有一名美国前高官说，劝阻拜登不要致电习近平的部分考量是，要避免外界认为拜登在恳求与习近平会谈。

这也能解释为什么拜登和习近平在气球事件发生后，长达四个月没有通过一次电话。拜登曾在美国军方击落中国气球的两个星期后说：“我期待着与习主席通话，我希望我们能厘清这件事的真相。”

今年2月，美国军方击落飞入美国领空的中国气球后，中美关系迅速跌至谷底，美国国务卿布林肯也因此推迟了他的访华之行。

在那之后的四个月内，拜登政府一直尝试透过总统以下级别的谈话和会议重新建立两国之间的互信关系，但这期间中美之间的沟通基本停止。今年6月初中美防长在新加坡香格里拉对话会上见面时，也没有开展实质性交流。

两国接触冻结了四个月后，布林肯终于将在星期天（18日）重启耽误已久的访华之行，以寻求负责任地管理中美的紧张关系。布林肯将是2018年以来访华的美国最高级别外交官。

有两名美国高官预计，中美领导人在布林肯星期天访华前不会通电话。不过，一名官员说，拜登至今仍坚持他的想法，即如果他能与习近平交谈，两人能解决美中在气球事件上的分歧，并继续带领两国关系前行。