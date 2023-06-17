逾百家企业齐聚中欧商业高峰论坛 挖掘两大市场合作潜力

逾百家企业和机构齐聚中欧商业高峰论坛，挖掘两大市场合作潜力。

据中新社报道，2023年中欧商业高峰论坛星期五（6月16日）在比利时首都布鲁塞尔举行，中欧百余家企业和机构齐聚一堂，挖掘中欧两大市场的合作潜力，就当前欧盟营商环境展开讨论。

当日论坛由中资企业在欧盟中国商会主办。据介绍，自2019年4月揭牌运营，此次论坛无论是参会人数还是嘉宾规格都创欧盟中国商会之最。

应邀与会的中国驻欧盟使团团长傅聪在主旨演讲中说，在当前纷繁复杂的国际形势下，中欧秉持正确认知、深化开放合作、携手应对挑战既是彼此的正确战略选择，也符合国际社会的共同期待。经过多年发展，中欧已形成强大经济共生关系，2022年双边贸易额达8563亿欧元（1亿2588万新元），较上年增长23.1%。

傅聪强调，企业是中欧合作的主体，然而当前不断变化的复杂形势给企业带来挑战，加强团结协作才能实现长远目标。希望欧盟中国商会与其他商协会、企业、智库等加强协作，反对以安全之名搞“脱钩断链”和保护主义，反对限制性、歧视性贸易措施，反对经济问题政治化，为在欧企业打造更开放、友善、更具发展潜力的营商环境。

中国银行行长刘金在视频致辞中说，作为世界两大重要经济体，中欧经贸合作有着强大韧性和潜力。建议进一步促进中欧金融市场互联互通，丰富离岸市场金融产品体系，加强新金融技术、人员交流等合作；建议在二十国集团（G20）和联合国框架下，进一步提升可持续金融标准可比性和兼容性，促进中欧战略协同，携手增进社会福祉。

与会人士在分论坛环节围绕“中欧绿色、数字发展合作”和“商会—合作平台”两大主题展开讨论。比中经贸委员会主席德威特等欧方嘉宾在发言中说，在“脱钩”“去风险”等言论喧嚣之际，欧中企业应继续搭建桥梁，增进彼此了解和互信，如此将为双方带来更多发展机遇。