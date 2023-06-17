夏立言吁两岸尽快恢复疫前交流合作状态

国民党副主席夏立言星期六（6月17日）出席海峡论坛时，呼吁两岸争取尽快全面恢复到疫情前交流合作状态，以改善关系、恢复经济活力和社会联系。

据台湾《旺报》报道，夏立言说，在当前两岸关系面临关键转折的时刻，他要代表国民党提出三点对两岸交流的主张与建议。首先，他呼吁两岸争取尽快全面恢复到疫情前的交流合作状态，以改善关系、恢复经济活力和社会联系。

他说，两岸关系不睦和疫情长期化所累积的消极影响，已对既有交流格局形成深远的冲击，过往两岸人民频繁交流的观光旅游、教育文化等领域，以及与此相关的基层民生经济，恢复还是相对缓慢。这些领域是最直接真实的交流，要维持一定的数量和品质，对于确保两岸关系永续良善的方向发展至关重要。

其次，夏立言希望两岸对攸关基层民生经济与人民基本权益的问题，能够尽可能的落实协议和寻求解决。

他建议，两岸或许可以针对一些攸关基层民生经济与人民基本权利的领域，给予优先重视，希望两岸官方能够尽快落实《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》，以及《海峡两岸农产品检疫检验合作协议》等。

夏立言还建议充分发挥经贸文化领域在两岸社会的纽带作用，他说，两岸经贸交流合作是维系两岸关系、两岸和平稳定的压舱石，所以他建议两岸不仅要尽量落实《海峡两岸经济合作架构协议》、《海峡两岸投资保障和促进协议》的精神，对于过去未完成的协议，也应在条件允许的情况下推进。

夏立言说，“我们无法改变过去两岸冲突所造成的一些遗憾，但现在我们却可以携手再次将台海打造为和平之海，共同努力维护得来不易的和平”。

第15届海峡论坛星期六在厦门举行，是冠病疫情后两岸首次大规模的交流活动。大陆方面称，论坛邀请了台湾在野的国民党、新党、亲民党、无党团结联盟、民众党等政党代表和台湾各行业代表共5000余人。

中共总书记习近平星期六在致海峡论坛的贺信中说，大陆将一如既往尊重、关爱、造福台湾同胞，促进两岸经济文化交流合作，促进两岸同胞心灵契合。希望两岸同胞共同坚守民族大义，为推进祖国统一大业作出贡献。