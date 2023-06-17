日本在北京国际旅博会宣传赴日旅游魅力

日本在北京揭幕的国际旅游博览会上宣传赴日旅游魅力，以推动访日游客人数恢复。

据日本共同社报道，国际旅游博览会星期五（6月16日）在中国首都北京市开幕。为推动访日外国游客人数恢复，日本设置展位宣传赴日旅游魅力。此次博览会除了中国各省及旅行社外，以俄罗斯、越南、菲律宾为首的世界各国和地区逾70家企业单位也参展。博览会持续举行至18日，到场人数预计约达10万人。

日本展位由日本国家旅游局（JNTO）等设置。东京都及德岛、熊本、冲绳各县等地方政府负责人用宣传视频介绍当地的旅游魅力。JNTO星期五（16日）还安排进行冲绳传统弦乐器“三线”表演和在风铃上绘画体验。

JNTO称，据统计4月访日中国游客约为10.8万人，比上月增加43%，但与冠病疫情前的2019年4月相比减少85%，持续低迷。主要原因是中国政府因应对冠病疫情而限制赴日团队游，日本旅游界期待中方解禁中国团队游赴日措施。

JNTO负责人称：“如果团队游得不到解禁，就无法带动真正的恢复。”

另一方面，日本回转寿司连锁店巨头KURA寿司星期四（15日）在上海市中心的大型商业设施内，开设了在中国大陆的首家门店。

在日本业务受日元贬值和原材料价格飙升的影响下，KURA寿司计划今后10年在大陆开设100家门店，以满足收入提高的中国民众需求。

首家门店的目标人群是商务人士和家庭。食材有八成在中国采购，两成从日本进口。价格设定为每盘12元（人民币，下同，2.26新元）起，顾客单价设想为100至130元，是日本的近两倍。

该店原计划2020年开业，但受冠病疫情影响而延期。第二和第三家门店计划今年9月在上海开业。