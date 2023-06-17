被欧盟列高风险供应商 华为批将致严重经济风险

中国电信科技巨头华为抨击欧盟将其列为“高风险”供应商的决定违反自由贸易原则，将带来严重的经济和社会风险。

综合法新社和路透社报道，华为星期五（6月16日）在一份声明中说，华为强烈反对也不同意欧洲委员会代表的评论，并抨击欧盟将华为列为“高风险”供应商的决定。

华为称，欧盟的决定显然不是基于对5G网络的核实、透明、客观和技术评估，“基于歧视性判断的限制或排斥将带来严重的经济和社会风险”。

华为说，在没有法律依据的情况下，公开挑出一个单独的实体并列为“高风险”供应商的举措是违反自由贸易原则的。

同样被列为“高风险”供应商的中兴通讯在一封电子邮件中说，公司唯一的要求是像其他供应商一样，被监管机构和立法者公平和客观地对待。“我们欢迎监管机构和技术监督机构在任何时候对我们的产品进行外部评估和审查。”

欧洲委员会星期四（6月15日）发布新指引，敦促成员国逐步淘汰电信网络中的高风险供应商。委员会同时宣布，计划减少自身对华为和中兴的风险敞口，不再采购使用这两家公司的服务，并逐步停用现有的服务。

委员会发声明说：“委员会认为，华为和中兴实际上比其他第五代通信系统（5G）供应商带来更高的风险。”

中国外交部星期五（16日）也表明，坚决反对欧盟国家对华为下禁令，并指欧盟没有法律依据和事实证据这么做。外交部发言人汪文斌说：“这有违法治精神，也是对欧方一贯标榜的市场经济、自由贸易、公平竞争原则的公然违背。”