前台陆军总司令：台军兵役延长战力仍是零

曾担任台湾陆军总司令的陈廷宠接受中国大陆官媒《环球时报》采访时称，即使台军兵役从四个月延长至一年，军队训练仍不扎实，战力还是零。

《环球时报》星期六（6月17日）刊登陈廷宠的专访内容。他在访谈中说，两年前，自己曾说过台军的战力是零，那时他们的兵役只有四个月，还没训练合格就退伍了。

他认为，如今台湾兵役恢复成一年，战力还是零。“虽然时间延长了，但训练仍不扎实，几个月后就要准备退伍。头脑空空怎么打仗？打仗不是有枪就可以打的。”

针对中国大陆解放军军力发展，陈廷宠说，与100年前的甲午战争相比，如今的中国大陆军事发展已不可同日而语，大陆的太空科技已不输美国，新造的飞机、军舰数量大增。“中美若在大陆近海爆发军事冲突，美国是赢不了的。”

他认为，中国大陆的军力发展与台湾并无关系，两岸的军事与经济差距是无法比较的。但台湾与中国大陆是制度之争，大陆的社会制度改革，是适合中国人的制度；台湾是“四不像”，既不是社会主义制度，也不是美国资本主义。

针对民进党大量购买美国地雷，陈廷宠批评美国卖一堆没用的武器给台湾，对台湾的安全保障是没用的，“不看不生气、一看更生气”。

针对反台独立场，陈廷宠称，军队不是为台独而战，陆军官校绝不是台湾的军校。他也批评民进党阻挡退役将领到中国大陆参加活动，并称两岸退役人员交流，彼此沟通想法，可帮助改善两岸关系，对两岸和平是有帮助的。