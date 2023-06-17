港府研议扩增共创明Teen计划涵盖住公屋学生

由香港政务司司长陈国基领导的跨部门行动小组推出的“共创明‘Teen’计划”第一期将于今年10月届满，港府研议将第二期计划的招生范围扩大至涵盖住在公屋的学生。

综合《星岛日报》和香港电台等报道，陈国基星期六（6月17日）在一档电台节目上说，第二期“共创明‘Teen’计划”将在第一期计划10月结束后推出，这项计划的启动基金获社会人士捐助后增至1亿4000多万元（港元，下同，约2395万新元），希望可以提供多于第一期计划的2800名额，同时考虑扩大予公屋学生参加。

陈国基说，第一期收了2800名学员，约有20人退出，大部分在计划未开始前已退出，让他感到可惜，将邀请他们重新加入。

他提到，第一期计划的毕业学员会自动成为校友，当局将继续为他们提供讲座及课程、短期实习机会，也有大企业愿意优先招聘他们，当局希望他们以过来人的身份教导日后参与的学员。

据港府新闻公报，港府去年9月8日宣布，由陈国基领导的跨部门行动小组所推出的“共创明‘Teen’计划”，即日起开始招募学员。

计划包含师友配对、个人发展规划和财政支援三大元素。每名学员将获配对一名义务友师，友师将与学员分享人生经验、启发学员探索更多个人发展的可能性、帮助学员加强自信，并鼓励学员以积极正向的态度定下个人目标。友师也将帮助学员培养正确的理财观念，指导他们有效使用计划提供的5000元启动资金，实践个人发展规划。

学员在成功完成计划后，另将获发5000元奖学金，他们可应用在计划期间学会的理财观念，自行决定用途。此外，计划将通过有系统的活动安排，包括迎新活动、基础训练、多元团体活动、友师与学员的互动环节等，让学员开阔眼界，加强自信，建立正向的人生观，为自己未来定下目标。

计划第一期为期一年，目标提供2000个名额，通过全港中学和地区网络招募弱势社群家庭（尤其居于劏房）的中一至中三学生。

另据香港政府新闻网，陈国基今年5月21日出席“共创明‘Teen’计划”——国泰空中之旅2023活动后对记者说，该计划不会经过一年就作结，2000多名学员完成课程后会自动加入校友会。校友会日后会定期举办讲座、参观等活动，继续帮助学员，希望友师可以继续指导他们。

他说，当局也考虑安排毕业后的学员参与工作影子计划，让他们跟随友师或其他上班人士约一个星期或10天，体验上班时的工作情况。他也说，已有大公司答应当计划的学员达到工作年龄，会优先考虑聘用他们，他相信对基层学生而言是非常好的消息。