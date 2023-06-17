中国海军戚继光舰结束首次访菲行程回国

中国海军戚继光舰星期六（6月17日）结束首次访问菲律宾行程回国。

据中国新闻网报道，戚继光舰星期六结束对菲律宾友好访问，驶离马尼拉港。至此，戚继光舰已完成这次航行的出访任务，将在返回航程中继续组织学员开展实习训练。

菲方星期六上午10时在码头举行了隆重的欢送仪式。中国驻菲律宾大使黄溪连、武官李建中、使馆领导及工作人员、中资机构代表、华侨华人代表、留学生代表、菲律宾海军官兵代表等300余人到码头送行。

到访菲律宾后，中方任务指挥员拜会了菲律宾海军司令阿达奇中将，参加了菲律宾海军濒海战斗部队司令卡洛·拉盖斯卡准将主持的欢迎晚宴。出访中国海军官兵与菲律宾海军官兵开展了专业交流和足球、拔河友谊赛。

靠泊期间，戚继光舰共组织五场舰艇开放活动，同中国驻菲律宾使馆联合向菲受马荣火山影响的灾区捐赠救灾物资，并向菲律宾卡加延省省长曼巴转交了救灾援助，用于帮助因超级台风“贝蒂”受灾的民众。

戚继光舰星期四（15日）晚举行了盛大的甲板招待会，中菲双方近300人出席。甲板招待会上，出访学员带来了传统民乐、舞蹈、武术等表演。

今年5月15日，中国海军新型远洋综合训练舰戚继光舰搭载476名海军学员和官兵，从辽宁大连某军港解缆起航，执行远海远域实习任务并访问越南、泰国、文莱、菲律宾等国家。