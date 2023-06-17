美财政部将陆台列入汇率操纵观察名单

美国财政部星期五（6月16日）将中国大陆、台湾等经济体列为汇率操纵观察名单。台湾央行对此回应，将持续针对汇率政策等议题与美国沟通。

综合法新社和台湾风传媒报道，美国财政部在提交给国会的半年度汇率政策报告中说，美国没有将任何一个贸易伙伴列为汇率操纵经济体，但在观察名单方面，去年被移除的瑞士重新被纳入观察名单中，台湾、中国大陆、韩国、德国、马来西亚和新加坡也都保留在观察名单中。

美国财政部的衡量标准是，对美国的巨额贸易顺差、大量的经常帐盈余，以及对外汇市场持续、单方面干预的证据。

美国财政部说，中国大陆的汇率政策值得关注，因为北京政府从没有公布有关干预外汇的信息，而且“其汇率机制的关键特征普遍缺乏透明度”。

一名美国财政部官员表示，中国大陆与美国的贸易不平衡是大陆留在名单上的另一个因素。但日本在最新报告中被剔除。

美国财政部长耶伦在声明中说：“去年美国贸易伙伴的大部分外汇干预，都是以抛售美元的形式进行，这些行动有助于让他们的货币走强。”她还说，尽管全球经济的韧性比许多人预期的还来得更强，但俄乌战争给前景带来压力，并加剧能源和粮食不安全的状况。

针对被列入观察名单，台湾央行说，本次汇率政策报告的检视期间为2022年全年，由于台湾去年对美国商品及服务贸易顺差为510亿美元（约683亿新元），经常帐顺差对生产总值比率为13.3%，触及美方检视标准，因此被列入观察名单。

台湾央行强调，台湾央行与美国财政部沟通管道顺畅，未来双方仍将在良好的互动基础上，持续针对总体经济及汇率政策等议题进行沟通。