港媒：中国未承诺阻止中企援俄军方规避欧盟制裁

中国驻欧盟使团团长傅聪说，中国没有承诺阻止中国企业帮助俄罗斯军方规避欧洲联盟所实施的制裁措施。

香港《南华早报》星期六（6月17日）报道，傅聪星期五在比利时首都布鲁塞尔出席一场中企商业论坛时，作出以上表述。此前，欧盟外交官本周较早时答应暂时将援助俄罗斯军方的制裁名单中剔除五家中企。

报道引述欧盟消息人士称，欧盟外交官在傅聪做出外交承诺，将对援助俄军方的中企施压，以阻止他们将被欧盟列入出口限制清单的商品转运给俄军方后，作出暂时对五家中企实施制裁的决定。

不过，傅聪星期五在布鲁塞尔接受《南早》和另两家媒体采访时说，“中国政府从未承诺过任何东西……这是底线。”

傅聪说：“我们明白欧盟对尝试阻止规避制裁的关切，意味着欧洲市场的部分商品可能被转出口到俄罗斯，所以依他们之见，这需要得到解决。日后发展如何，我们拭目以待。”

欧盟使节将于星期一（19日）开会，预计将通过对俄罗斯实施第11轮制裁配套，当中受波及的中国企业将从原有的八家减少至目前的三家，其中五家暂时从制裁名单中被剔除。

《南早》星期四（15日）报道，保留在制裁名单的三家企业是在中国营运的俄罗斯实体。如果中国公司持续向俄军方出售欧洲制造的高科技产品，将很快再被纳入制裁名单。

两名欧盟外交官当时说，这项安排可被视为检验北京是否有诚信。其中一人星期五说，傅聪的最新言论“往轻的说，令人意外”。

谈到有五家中企暂时被剔除制裁名单，傅聪说，这是“好消息”，但不愿就中国政府将采取什么行动确保中企不会援助俄罗斯军方。“我们乐见中企从制裁名单被剔除，这显示对话行得通”。