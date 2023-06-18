中国商务部：正推进加入CPTPP进程

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说，中国政府已向跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）成员递交了交流文件，有意愿、有能力加入CPTPP。

据中新社报道，王受文星期六（6月17日）在北京举行的2023年APEC工商领导人中国论坛上透露，目前中国正在推进加入CPTPP进程，对CPTPP 2300多个条款进行了深入全面的研究和评估，梳理中国加入CPTPP需要进行的改革措施和需要修改的法律法规。

他说，中国在国内主动对接CPTPP的高标准，实施了相关领域内的改革开放的先行先试。中国“有意愿、有能力”加入CPTPP，达到CPTPP的高标准，中国的加入将会给所有CPTPP的成员带来利益，也将为亚太地区的贸易投资自由化增加新动力。

王受文并称，中国将继续敞开大门谋发展，积极推动高水平开放。目前中国已基本放开了制造业外资准入，正在全面有序放开服务业，未来还将合理缩减外资准入负面清单，推出自贸试验区和全国范围内的跨境服务贸易负面清单。

他说，中方将大力吸引外资，欢迎外资企业在中国投资兴业。投资中国意味着将获得14亿人的巨大市场，可以获得安全、稳定、高效的全产业供应链的保障，也意味着可以获得更加优质便利的投资服务和更加透明稳定的营商环境。“越来越开放的中国市场，有助于跨国企业真正实现自身的发展和提升自己在全球市场上的竞争力。”