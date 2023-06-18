中国大陆制定关于设两岸融合发展示范区的意见

中国大陆星期六（6月17日）通过海峡论坛大会宣布，制定了关于建设两岸融合发展示范区的意见。

综合新华社、厦门广电网、中评社和台湾《联合报》报道，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁当天在大会上宣读总书记习近平贺信并致辞。

王沪宁说，习近平高度重视海峡论坛，专门发来贺信，阐明了“国家好，民族好，两岸同胞才会好”的大道至理，宣示了继续致力于促进两岸经济文化交流合作、深化两岸各领域融合发展、造福台湾民众的政策主张。

王沪宁说，两岸关系发展根基在民间、动力在人民，交流合作成果惠及两岸民众。中国大陆秉持“两岸一家亲”理念，始终尊重、关爱、造福台湾民众，只要是有利于增进同胞亲情福祉、有利于深化彼此理解认同的事，中国大陆都会用心用情用力去做，而且一定会做好。

他也强调，台独同台海和平水火不容，必须坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉。坚持九二共识、反对台独，两岸关系才能回到和平发展的轨道。

论坛大会也宣布，中共中央、国务院制定了关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见。

厦门大学台湾研究中心主任陈先才告诉《联合报》，这个政策具有重要指标意义，即大陆还是坚持和平统一既定方针，希望透过两岸融合发展，累积两岸互信基础。

王沪宁也与前来出席海峡论坛的国民党副主席夏立言一行会面时说，两岸交流合作的大势不可阻挡，两岸民众走亲走近的愿望也不可阻挡。

对于中国大陆在海峡论坛上的表态，台湾陆委会回应时，呼吁大陆“不如拿出真正的善意，停止日复一日对台的军事威吓，并尽早解除对两岸交流之政治障碍与限制”。