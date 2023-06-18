网传聚餐照片显示马云身材发福

中国媒体星期五（6月16日）报道，阿里巴巴集团创办人马云在家与好友聚餐，照片显示，马云如今发福了很多。

中国媒体星期五（6月16日）上传的照片显示，马云（右二）与湖南卫视主持人汪涵（中）等聚餐，马云看起来身材发福。（取自快科技）

中国快科技引述消息人士报道，马云在家与湖南卫视主持人汪涵等人聚餐。他与多位好友围坐在一张超长的餐桌前，桌子上摆满了几十道小菜，非常精致。席间众人相谈甚欢，马云也时不时开怀大笑。

报道称，年近六旬的马云如今明显发福了很多，脸部轮廓更加饱满，“乍一看差点都不认不出来了”。

报道也引述视频内容称，马云的家看上去相当普通，并无特殊之处，“果然是对钱没什么兴趣”。

另一方面，一名微博网民“林萍在日本”星期六（17日）发文称，马云以客座教授的身份，主持由东京学院与东京大学全球领导力项目（GLP）推广办公室举办的关于创新和创业的特别研讨会，教室里坐满了代表日本、中国、印度和马来西亚等多元化和全球化的学生。

微博网民上传的照片显示，马云（前排右三）跟研讨会与会者合照。（“林萍在日本”微博账号）

微博网民上传的照片显示，马云主持了由东京学院与东京大学全球领导力项目（GLP）推广办公室举办的关于创新和创业的特别研讨会。（“林萍在日本”微博账号）

网民写道，这个长达两个小时的讲座，以马云的“丰富经验和开拓创新的知识为基础，重点介绍了他对年轻一代的启示，包括他的管理理念和如何吸引未来，之后，在场的学生从不同角度提出了一系列尖锐的问题，与马云客座教授进行了热烈的交流”。

这名网民也说：“马客座教授今后为学生举办讲座的时间目前还没有确定。”

日本东京大学从上个月起，委任马云为下属东京学院（Tokyo College）的客座教授。