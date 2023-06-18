TVBS民调显示柯文哲支持度超过蓝绿

台湾TVBS一项最新民调显示，民众党总统参选人柯文哲支持度为33%，超过蓝绿。

据TVBS新闻网6月18日报道，最新调查结果显示，柯文哲支持度为33%，由第三升至龙头；民进党参选人赖清德支持度为30%，位居第二；国民党总统参选人侯友宜支持度则仅为23%，落居末位。另有14%受访者没有表示意见。

交叉分析发现，柯文哲支持度在20至29岁中增加15个百分点至58%，明显高于赖清德的17%及侯友宜的12%；而在30至39岁选民中，柯文哲支持度也上升近两成至55%，赖清德维持28%，侯友宜则减少七个百分点，为12%；40至49岁对柯文哲支持度增到36%，赖清德也增加到29%，侯友宜支持度则减少6个百分点至23%。

教育程度方面，大学及研究所学历的受访者对柯文哲支持度增加一成以上，至五成上下，赖清德维持两成五左右，侯友宜则降至两成以下，侯友宜在高学历民众中的支持度下滑。

此外，有55%的民众表示一定会去投票、28%表示可能会去投票，不一定的比例为4%，13%表示不会去投票，相较前次调查结果，民众会去投票比例略增两个百分点，若以2020年总统选举的民调结果与实际投票率推估，明年台湾总统选举投票率为72%，略低于2020年总统大选实际投票率75%。

本次调查是TVBS民意调查中心采用市内电话及移动电话双底册调查方式，于6月14日至6月16日傍晚6时30分至晚上10时，共调查了1237位20岁以上台湾民众，其中拒访为157位，拒访率为12.7%，最后成功访问有效样本1080位，在95%的信心水准下，抽样误差为±3.0个百分点以内。