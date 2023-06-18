西宁官方更新倡议书 删除干部邀游客到家中留宿内容

中国青海西宁官方不久前提倡当地的中共党员干部主动邀请游客到自己家中留宿，被外界批评是哗众取宠后，官方发布新倡议书，删除相关字句。

西宁市文明办星期六（6月17日）在“文明西宁”微信公众号上发布新倡议书，并称，对于6月15日的倡议书中“个别表述不严谨、不精准的问题，做了进一步修改完善”，也感谢外界给予的理解和包容。15日的倡议书已被删除。

文明办在新倡议书以“在特殊困难情况下，积极发挥作用，为游客排忧解难，充分展示西宁党员干部良好的精神风貌，展示西宁人民热情好客的淳朴民风”，取代之前的“在资源紧张的情况下，主动让出自己的车位，主动贡献自己的车辆，主动邀请游客到自己家中用餐、留宿，尽可能地为困难游客提供便利和帮助，把西宁人民的热心、亲切和友善传递给广大游客”。

据封面新闻报道，中国网民认为，之前的倡议书内容离谱、哗众取宠，并说改善旅游服务硬件、规范旅游市场秩序，可能比这个倡议更加实在。

网民也提出一些建议：“希望能把酒店价格控制好，不要涨价到离谱。”“建议把特色小吃集中到一个地方，现在整了一堆夜市，吃个小吃满城跑。”“青海湖周边多修几个公厕、多修几个观景台呗。”

西宁市一名基层公务员徐先生告诉封面新闻，倡议书一出，不少人都惊了，“有点一言难尽，大家抵触情绪很大，至少我不愿意把不认识的游客往家里带。”他举例称，光是要到达停车场，是不是还得给游客提供门禁服务的细节，就很难协调。

另一名基层公务员李女士认为，为了吸引游客而创新服务形式可以理解，但是不要为了形式而形式。她关注到其他城市也有增加车位的做法，但是开放机关、商场等夜间时段停车位。

报道称，相当数量的游客赴青海时，愿意以自驾的方式游青海湖。