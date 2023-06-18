台外长吴钊燮访问欧洲议会

台湾外交部公布，台湾外长吴钊燮星期五（6月16日）访问了欧洲议会。

台湾外交部星期天（18日）在官网公布，吴钊燮偕夫人率团在16日访问欧洲议会，与议会副议长毕尔（Nicola Beer）、外交委员会议员兼安全暨防御小组副主席尤克涅维切内（Rasa Juknevičienė）、英国上议院议员布林顿（Sal Brinton）、比利时和卢森堡国会议员等12位跨国议员交流。

台湾外交部说，欧洲议会副议长毕尔首先代表议长梅索拉（Roberta Metsola）在议会礼宾室欢迎吴钊燮。吴钊燮随后与毕尔等12人就台湾与欧洲合作关系、台海情势及俄乌战争等议题深入交换意见。

外交部称，吴钊燮“此行访问欧洲议会获得议会高规格接待”，凸显欧洲议会对台湾的重视，及对双方强化合作伙伴关系的积极作为。

吴钊燮12日起启程访问欧洲。台湾外交部并没有证实吴钊燮前往欧盟和北约总部所在地布鲁塞尔，但毕尔16日发推文，欢迎吴钊燮来到布鲁塞尔，并称：“台湾是欧盟一个重要且可靠的经济伙伴，也是民主大家庭的坚定成员。我们同意进一步加强欧盟与台湾之间的政治、经济和民间交流与合作。”她也上传两人在布鲁塞尔握手的照片。

尤克涅维切内也在16日于推特写道，吴钊燮当天与来自欧洲议会、比利时国会和卢森堡国会的议员会面。

另据路透社报道，吴钊燮在访欧期间说，如果欧洲国家希望台湾继续在当地展开半导体生产投资项目，他们就应该加强与台湾之间的关系。

吴钊燮称，台湾政府并没有对台积电投资事宜设下任何条件，而是让公司决定投资项目是否会赚钱。