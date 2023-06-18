港财政司长：创科是香港未来发展核心课题

香港财政司司长陈茂波说，创新科技是香港未来发展的核心课题，他希望香港与大湾区兄弟城市联手建成国际一流的创新科技中心。

据《星岛日报》报道，陈茂波星期天（6月18日）在网志中写道，推动创新科技发展是政府加紧努力的重点工作，国家“十四五规划”明确给予香港建设国际创新科技中心的定位和任务，以创科推动产业升级转型和多元化发展，是香港迈向高质量发展的必由之路。

陈茂波说，政府会不断加强对创科研发和新型工业化的支持。他指在《施政报告》中提出的“产学研1+计划”已获立法会通过拨款，政府会分期向创新及科技基金注资以落实计划，加速“从一到N”的科研成果转化和商品化。

另外，为了进一步加快壮大本地的创科生态圈，香港政府力求引进一些拥有前沿和科研能力技术的企业到来香港。他指如果一些业内的龙头企业能落户，将可带动上下游的产业汇聚香港，达致群聚效应，此举也会吸引相关的高端人才赴港。

陈茂波说，经过这些年来的群策群力、聚焦打拼，香港创科发展的基础得到了进一步的巩固。未来政府会继续完善创科生态圈、壮大创科人才库、推动数字经济发展和建设更智慧的城市，与大湾区内兄弟城市联手建设成国际一流的创新科技中心，跟国家一同迈向高质量发展。