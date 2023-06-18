侯友宜：若当选台总统会发扬黄埔子弟不怕难精神

台湾在野的国民党总统参选人、新北市长侯友宜说，由于警政署大门写“亲爱精诚”，因此与陆军官校及黄埔校友们都系出同门。

综合中央社和《联合报》报道，明年是黄埔军校建校100周年，台湾数个退伍军官社团此前传出，将号召500名黄埔军校校友赴中国大陆参加黄埔军校99周年活动，引发两岸黄埔“正统”话语权之争；为此，军系社团中央军事校友会星期天（6月18日）上午在台北市政府前广场，举办“国民革命军建军、黄埔建校迎百年大庆”启幕式活动。

这场活动的出席者，除了侯友宜，包括台湾前陆军总司令陈廷宠、前国防大学校长夏瀛洲、前联勤总司令季麟连，以及国民党籍立委吴斯怀等人。

侯友宜致词时说，他过去在当台湾警察大学校长时，学生住校前全都要到陆军官校联合受训，这是一棒接一棒发扬黄埔精神最好的典范，大家心连心，“你心中有我，我心中有你”。

侯友宜也批评民进党利用媒体报道指“军公教都是米虫”。他说，军公教、警消及海巡及移民署人员，是台湾发展最重要基石，然而这样的牺牲，却被民进党政府污名化。

侯友宜承诺，未来他只要当选总统，一定会为所有不公不义讨回公道，拨乱反正。

侯友宜也提到，自己从基层员警出身，警政署大门口写着“亲爱精诚”，因此与陆军官校及黄埔校友们都系出同门，而黄埔精神的时代意义，就是维护“中华民国”宪法、守护“中华民国”领土并维护世界和平。

侯友宜说，如果他当选总统，一定在确保台湾安全下让经济蓬勃发展，并让两岸稳定、恢复对话交流，让社会更安心、人民更团结，带着希望与人民的期待，发扬黄埔子弟不怕死及不怕难精神，继续往前走。