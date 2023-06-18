民调输柯文哲10个百分点 侯友宜：坚定选举节奏跟步调

台湾媒体TVBS最新民调显示，民众党主席柯文哲支持度领先国民党总统参选人侯友宜10个百分点。侯友宜回应，对于民调都给予尊重跟参考，会坚定自己的选举节奏跟步调。

据台湾门户网站“Yahoo奇摩”报道，侯友宜星期天（6月18日）上午在台北市政府前广场出席“国民革命军建军、黄埔建校迎百年大庆”活动，包括前国防部长伍世文、中央军事院校校友总会理事长彭进明等人都出席。

对于TVBS最新民调显示，侯友宜的支持度与柯文哲差距达10个百分点，侯友宜在接受媒体访问时回应，面对所有的民调，他都给予尊重跟参考，会坚定自己的选举节奏跟步调。

TVBS民调显示，柯文哲支持度为33%，从第三升至龙头；民进党参选人赖清德支持度为30%，位居第二；侯友宜支持度则为23%，落居末位。

另一方面，侯友宜早前赴政治大学参与“政治进入大学PLUS”活动时，被一些学生批评“答非所问”。因此，侯友宜星期一（6月19日）将参加台大政治系学会举办的“校园总统马拉松论坛”，引发外界关注。

侯友宜受访时表示，相当重视跟学生的座谈会，他会直接面对学生的问题，尤其学生最关心的青年议题。

侯友宜也说，希望很清楚地向学生说明跟报告，并认为台湾的未来有青年朋友的参与，前景会更好。