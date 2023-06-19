宋涛会见夏立言：愿同国民党加强交往增进互信

中国大陆国台办主任宋涛星期天（6月18日）在厦门会见出席海峡论坛的国民党副主席夏立言时说，愿同国民党在坚持“九二共识”的共同政治基础上加强交往、增进互信。

据新华社报道，宋涛说，中共总书记习近平专门发来贺信，宣示了继续致力于促进两岸经济文化交流合作、深化两岸各领域融合发展、造福台湾同胞的政策主张，充分体现了对广大台湾同胞的深情牵挂和关心关怀。

宋涛还说，将大力推动两岸交流合作、融合发展，全心全意为台湾同胞办实事做好事解难事。“我们愿同国民党在坚持‘九二共识’、反对‘台独’的共同政治基础上，加强交往、增进互信，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一进程”。

夏立言说，未来将依国民党党章、党纲，延续过去八年主政期间推动海峡两岸在“九二共识、反对台独”的政治基础上，开展各项有利于两岸和平稳定发展的工作，促使两岸重返和平繁荣。

夏立言上星期六（17日）与中共政治局常委、全国政协主席王沪宁会面时也说，逐步恢复扩大两岸交流，是两岸都乐见的发展。他说，相信两岸已经度过最艰困的时刻，即将迎来一个新气象。

夏立言在论坛上还提出对两岸交流的三点主张，包括呼吁两岸应尽快全面恢复到疫情前的交流合作状态，尽可能落实攸关基层民生经济与人民基本权益的协议，以及维护两岸经贸交流合作。