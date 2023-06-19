布林肯推特发文谈北京行

美国国务卿布林肯星期一（6月19日）凌晨在社交媒体推特发文说，他与中国外长秦刚讨论了如何通过开放的沟通渠道，“负责任地管理两国的关系”。

布林肯星期天（6月18日）与秦刚在北京举行长达五个半小时的会谈，据悉比原计划长了一小时。两人也共进工作晚餐，美方代表团在晚上10点半之后才驱车离开。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在会后表示，美中外长进行了“坦率、实质和建设性”的会谈，并指布林肯会中强调了外交的重要性，以及在所有领域的课题保持开放的沟通渠道，以减少误解和误判的风险。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，秦刚在会谈中说，中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件。

布林肯星期一凌晨12时09分也在推特发文谈及他与秦刚的会谈。布林肯写道：“今天，我在北京与中国国务委员兼外交部长秦刚会面，我们讨论了如何通过开放的沟通渠道，负责任地管理两国的关系。”

布林肯在推文中附上多张与秦刚的合照，其中包括他与秦刚在中美国旗前握手的照片。

截止星期一早上8时30分，这则推文已有超过35万次的阅读量，和700多次转发。

对于布林肯与秦刚的会谈，美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）也在推特发文分析。她认为，双方首日的会谈是积极的，并关注中国国家主席习近平星期一是否会接见布林肯。

葛来仪说：“对这次访问的期望值很低。到目前为止，它似乎进行得相当顺利（fairly well）。双方都寻求稳定双边关系。布林肯将于星期一与王毅会面，可能还会与习近平会面。如果发生的话，这将是最重要的会晤。”