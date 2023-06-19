中国军方发布军队领导干部社会交往行为规范

中共中央军委政治工作部、纪律检查委员会近日印发《军队领导干部社会交往行为规范》，对军队领导干部与地方党政机关和有关单位及其人员、新闻媒体、理论研究和学术交流机构及相关人员等八个方面交往行为提出明确要求。

据《解放军报》星期一（6月19日）报道，经中央军委批准，中央军委政治工作部、纪律检查委员会近日印发《军队领导干部社会交往行为规范》。

《规范》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，贯彻落实全面从严治党、全面从严治军要求，着眼加强军队领导干部教育管理监督，对军队领导干部与地方党政机关和有关单位及其人员，企业（事业单位）及其相关人员，社会团体，新闻媒体、理论研究和学术交流机构及相关人员，少数民族和宗教组织及信教群众，国（境）外各类组织、机构、人员，亲友交往，以及互联网社交平台虚拟交往等八个方面交往行为提出明确要求、作出具体规范。

报道没有阐明有关要求以及具体规范。

《规范》也强调，各级党委应当加强军队领导干部社会交往管理，履行好主体责任，政治工作部门、纪检监察机关应当履行监督责任，及时发现和纠治违规违纪违法问题，对失职失责党组织和领导人员严肃问责，督促领导干部加强党性修养，强化自我约束，不断净化社交圈、生活圈、朋友圈，自觉做到交往有原则、有界限、有规矩。