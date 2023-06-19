湖南一民办医学院大幅涨薪 人均一次性涨5000元

中国湖南长沙的民办医学本科院校长沙医学院近日宣布大幅涨薪，教职工人均月薪一次性调增5000元（人民币，下同，941新元），来校三年及以上的教职工平均月薪增至16880元。

据“长沙医学院”公众号星期天（6月18日）发布的消息，根据该校4月通过的薪酬绩效改革方案，5月教职工薪酬实现了人均5000元/月（6万元/年）一次性调增，足额每月发放至教职工手中。本次调增后，该校工作三年及以上在校教职工月平均薪酬达16880元。

长沙医学院近年来多次出台教职工涨薪方案。公众号消息提到，该校2020年曾出台《长沙医学院2019年本科教学工作审核评估杰出教职工调薪方案》，全校教职工基本工资调增10%-50%。

该校同年还出台《长沙医学院高层次人才引进层次及待遇方案》，高薪引人，对高层次人才和紧缺型人才开辟“绿色通道”，符合条件的35岁及以下青年博士年薪28-50万元，科研启动经费25-60万元，安家费25-50万元。

该校2021年出台了《长沙医学院教职工薪酬调增和企业年金购买方案（试行）》，全校教职工工资总额调增20%，并率先落实购买企业年金，教职工公积金缴纳金额达长沙市住房公积金缴纳上限，成为湖南省民办高校中为教职工缴纳住房公积金最高的高校。

据澎湃新闻报道，以湖南省统计局今年5月公布的《2022年湖南省城镇私营单位就业人员年平均工资》来看，教育行业城镇私营单位就业人员去年年平均工资为48064元，平均每月约4005.3元。

公开资料显示，长沙医学院是2005年3月经教育部批准的普通高等学校，是全国第一所民办医学本科院校。其前身是1989年创办的湘南中等卫生职业技术学校，1996年更名为湘南卫生中等专业学校，1999年升格为湘南医学高等专科学校，2001年校本部迁至长沙市。