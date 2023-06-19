宁夏军地联合查处“军中茅台”销售商

宁夏军区警备办公室联合银川市公安、市场监管部门对销售打着“军中茅台”、“部队特供”等名号的产品门店进行查处。

据“央视军事”微信公众号星期天（6月18日）发布的消息，宁夏军区警备办公室在今年执行纠察任务时，注意到一辆车身两侧疑似印有军队臂章样式标识的私家车，车辆后侧玻璃上还标注着“军酒销售”的字样。纠察员发现后进行跟随，找到了车辆所属公司。

经调查发现，该公司注册的微信公众号公开销售所谓“军酒军品”多达40余种，包装盒上印有“军中茅台”“军中五粮”“后勤特供”“将军品鉴”等字样。

调查显示，这家公司并非销售主体，仅负责“军酒”销售后的派送工作，供货人李某2020年在朋友的怂恿下嗅到了“军”字号产品的所谓“商机”，便开始从事“军酒”销售。

掌握更多证据后，宁夏军区警备办公室联合银川市公安局、银川市市场监督管理局金凤区分局，对所属李某的销售门店及库房进行查纠，封存12个品种、600余件、3500余瓶疑似涉“军”字号酒，累计金额达数十万元人民币，并对该公司处以3万元人民币（约5620新元）罚款，没收“无厂名厂址军酒”。

中共中央军委后勤保障部等六个部门去年曾联合发布《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》，严禁任何使用军队特定含义字样和图案，线上线下生产销售“军”字号烟酒等假冒伪劣商品行为。

六部门同时要求，严禁任何单位和个人利用中国人民解放军和武装警察部队名义，以任何形式进行商业营销宣传。通告发布后，已有多地组织开展打击“军”字号销售违法行为专项行动。