王毅促美勿拿国强必霸模板镜像中国

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更新 / 2023年6月19日 1:48 PM
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发布 / 2023年6月19日 1:38 PM
中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一在北京钓鱼台国宾馆与美国国务卿布林肯举行会谈。（法新社）
中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一在北京钓鱼台国宾馆与美国国务卿布林肯举行会谈。（法新社）

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中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一（6月19日）与美国国务卿布林肯会面时，敦促美国不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。

据中国央视旗下“玉渊谭天”微信公众号发布的信息，王毅说，布林肯此次北京之行正值中美关系处在一个关键节点，需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。历史总要向前发展，中美关系终究也要向前发展。开历史倒车没有出路，推倒重来更不可取。“我们要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。”

王毅强调，“中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策”。中美关系历经波折，美国有必要深刻反思，同中国一道，共同管控分歧、避免战略意外。中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。中美关系要行稳致远，最重要的是把中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则作为根本遵循。

据报道，王毅阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美国不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国，并称这是美国对华政策能否真正回归客观理性的关键所在。

王毅还要求美国停止炒作中国威胁论，“取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政”。

对于台湾问题，王毅强调，维护国家统一永远是中国核心利益中的核心，是全体中华儿女命运所系，是中国共产党矢志不渝的历史使命。“在这个问题上，中国没有任何妥协退让的余地”。美国必须真正坚持中美三个联合公报确定的一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，明确反对台独。

双方也就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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