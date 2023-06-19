王毅促美勿拿国强必霸模板镜像中国

中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一（6月19日）与美国国务卿布林肯会面时，敦促美国不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。

据中国央视旗下“玉渊谭天”微信公众号发布的信息，王毅说，布林肯此次北京之行正值中美关系处在一个关键节点，需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。历史总要向前发展，中美关系终究也要向前发展。开历史倒车没有出路，推倒重来更不可取。“我们要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。”

王毅强调，“中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策”。中美关系历经波折，美国有必要深刻反思，同中国一道，共同管控分歧、避免战略意外。中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。中美关系要行稳致远，最重要的是把中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则作为根本遵循。

据报道，王毅阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美国不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国，并称这是美国对华政策能否真正回归客观理性的关键所在。

王毅还要求美国停止炒作中国威胁论，“取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政”。

对于台湾问题，王毅强调，维护国家统一永远是中国核心利益中的核心，是全体中华儿女命运所系，是中国共产党矢志不渝的历史使命。“在这个问题上，中国没有任何妥协退让的余地”。美国必须真正坚持中美三个联合公报确定的一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，明确反对台独。

双方也就共同关心的国际和地区问题交换了意见。