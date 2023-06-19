美媒：中国转向刺激举措是出于担忧经济形势继续恶化

美国媒体引述知情人士说，出于对经济形势继续恶化的担忧，中国政府在过去几周进行了反思，并承诺采取更多措施刺激经济增长。

据《华尔街日报》星期一（6月19日）报道，几个月前，中国在结束了严格的防疫封控后显示出强劲反弹的迹象。但到了4月和5月，令人不安的数据纷至沓来。

据知情人士说，被派出去调查地方政府财政状况的小组在返回北京后给中央带来这样的信息，即地方政府官员难以偿还当地债务。政府与地区商业领袖的会议显示，即使在去年底意外取消了疫情限制措施之后，信心仍然疲软。

官方数据显示经济失去动能，情况日益黯淡。疲软的中国房地产市场显示出再度承压的迹象，年轻人的失业率创下历史新高。报道称，许多中国民众在私下表示，他们不再认为中国政府还在关注促进经济增长。

知情人士称，这些担忧促使中国政府在过去几周进行反思。高层官员突然承诺采取更多措施刺激经济增长，尽管这样做可能会鼓励经济中的投机行为。

中国央行上周下调了三项政策利率，以刺激借贷。此外，《华尔街日报》上周报道，中央政府正在考虑发行价值约人民币1万亿元（约1872亿新元）的特别国债，为新的基建项目融资。这是一种在过去曾被证明有效的刺激增长策略，但经济学家说这种策略在增加债务的同时产生的效果可能会越来越小。

有关部门还在考虑放松相关规定，鼓励人们购买一套以上的住房，尽管近年来中国官方一再警告“房子是用来住的，不是用来炒的”。

经济学家们说，随着越来越多的中国民众似乎对经济失去信心，中国政府别无选择，只能采取行动。

野村首席中国经济学家陆挺在本周的一份报告中写道，经济增长复苏的真正障碍是民众缺乏信心。他还说，中国的情况正越来越像20世纪90年代的日本：日本房地产泡沫破裂后，人们信心减弱，在某种程度上导致了日本持续几十年的经济增长乏力和物价下跌。

野村将其对中国2023年国内生产总值增长预期从之前预测的5.5%下调至5.1%，2024年GDP增长预期从4.2%下调至3.9%。

摩根士丹利的经济学家认为，刺激措施将帮助中国经济增长在第三季度再次加速，并恢复其所称的内生性消费复苏。他们还说，中国在可再生能源供应链方面不断提升的主导地位将有助于进一步推动增长。