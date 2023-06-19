港币人民币双柜台模式启动 助推人民币计价证券在港交易和结算

香港交易所星期一（6月19日）正式启动港币人民币双柜台模式，将助推人民币计价证券在港交易及结算。目前已获批的双柜台证券共24只，约占港股总成交额的40%。

综合中新社和《星岛日报》报道，双柜台模式指的是港股市场设立港币和人民币两个柜台，分开交易两种货币股票。据港交所此前公告，两个柜台下的证券属同一类别，投资者可在不改变实益拥有权情况下互换同一个发行人发行的港币柜台证券及人民币柜台证券。

此外，为鼓励交易所参与者成为双柜台庄家，增加人民币柜台的成交活跃度，香港特立法会已于今年1月通过《2022年印花税（修订）条例草案》，免除以上交易过程中的庄家印花税。

香港财政司司长陈茂波在双柜台模式的启动仪式上致辞时指出，双柜台机制的推出是港股市场又一重要里程碑。随着世界各国以人民币进行贸易投资并将其作为储备货币，对相关产品的需求势必上升。“我们致力于拓宽人民币跨境流动渠道，提供更多投资和风险管理产品，升级相关基础设施，建设更加活跃的离岸人民币生态系统。”

陈茂波说，双柜枱模式下一阶段的工作就是将人民币计价产品纳入至南向通，同时香港将继续与中国大陆合作，扩宽互通计划，让中国大陆和世界投资者、资本市场的联系更加紧密。

港交所行政总裁欧冠升说，港股市场是世界上第一个实施两种货币柜台结构的市场。这种全新模式能够进一步巩固香港作为全球最大离岸人民币枢纽的地位，同时将便利人民币在港股市场交易中的使用，拓宽人民币投资产品范围。接下来，港交所希望将人民币柜台证券纳入互联互通机制，即允许大陆投资者直接投资以人民币计价的港股市场。

在陈茂波、港交所主席史美伦等人的见证下，双柜台模式正式启动。据了解，已获批的双柜台证券包括腾讯、阿里巴巴、京东、香港交易所、中银香港、李宁、安踏、新鸿基地产等。