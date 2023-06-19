中国促进新能源汽车产业发展政策措施有望近日出台

据路透社、《中国证券报》消息，中国促进新能源汽车产业高质量发展政策措施有望近日出台。

中国国务院6月2日召开常务会议提出，新能源汽车发展空间十分广阔， 要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局。

这包括加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，以及提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

会议还明确，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策， 这将促进新能源汽车消费潜力进一步释放。

中国国家发改委新闻发言人孟玮 6月16日在发布会上说，中国新能源汽车产业发展延续良好态势。1至5月新能源汽车产销分别完成300.5万辆、294万辆，同比增长45.1%、46.8%；出口45.7万辆，增长1.6倍。

孟玮还说，推动新能源汽车产业高质量发展，重点是做到“四个持续”，即持续扩大消费市场、持续提升创新能力、持续优化产业布局，以及持续完善基础设施。

中国新能源汽车免征车辆购置税政策自2014年9月起实施，后经三次延续将实施至2023年底。

据中国国家税务总局数据，2022年全年中国享受免征购置税政策的新能源汽车总计约568.1万辆，免税总额合计879亿元（人民币，165亿新元）。