美官员：布林肯4时半与习近平会面

美国国务院官员说，美国国务卿布林肯将与中国国家主席习近平星期一（6月19日）在北京会面。

路透社星期一下午报道上述消息。法新社引述一位匿名的美国官员说，布林肯与习近平将在星期一下午4时30分会面。

截至目前，中国官方还没有公布有关消息。

有外媒记者星期一在中国外交部例行记者会上追问中国国家领导人是否会见布林肯时，发言人毛宁仅称，关于布林肯在中国的会见和会谈安排，会适时发布消息。

前美国国防部主管中国事务官员唐安竹星期一上午在社交媒体推特发文说，如果习近平与布林肯会面，这将向中共干部和政府官员发出一个重要信号，“即他们应该对与美国的对话持开放态度，尽管这不一定是向美国做出妥协”。

布林肯星期天（6月18日）抵达北京开启备受瞩目的两天访华行。这是美国国务卿2018年以来首次访华，也是2021年初拜登入主白宫以来访华的最高阶美国官员。布林肯原本计划今年2月访华，但因气球事件推迟行程。

布林肯星期天已与中国国务委员兼外长秦刚举行长达五个半小时会谈。双方表达稳定双边关系、避免竞争滑向冲突的意愿。

布林肯星期一上午也与中共政治局委员、中央外办主任王毅举行会谈。法新社引述一位美国国务院官员说，两人在北京钓鱼台国宾馆举行了三个小时的会谈。