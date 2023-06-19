台幼教团体吁安眠药水案真相未厘清前老师不喂药

台湾幼教团体针对新北市私幼喂药事件，呼吁在没有厘清真相前，让幼儿园教师停止为幼儿喂药。

据台湾《自由时报》报道，私幼喂药事件发生后，幼教和托育团体抱怨，这起事件未能迅速厘清，真相反而越来越模糊，让幼教人员蒙受污名。

台湾幼教联合总会星期天（6月18日）通过脸书发出声明，提出幼儿生病不入校、老师不喂药。

幼教总会说：“目前各方政治人物的纷纷扰扰及政府无具体保护孩子及教保人员的作为之下，因处方药物具专业性，教保人员尚未具备医疗专业知识，在未厘清事情相之前，敬请各县市理事长，转达会内会员，暂时停止幼儿园及教保人员进行喂药行为。”



他们呼吁中央政府介入调查，早日厘清事情真相，让全台幼儿园及家长同守护幼儿健康，早日还给现场老师及教保人员一个清白。



幼教总会也呼吁中央及地方勿屈服于政治人物要胁，以人性化的辅导与讲习代替稽查，增进全台幼教老师爱孩子之初心及家校合作的紧密情感，“切勿打击幼儿园良善的老师及教保人员”。



新北市政府星期二（19日）回应时说，市政府行政单位一定会与司法单位密切配合，并希望不要因误解破坏亲师信任。



涉事的新北市板桥幼儿园早前爆出，疑似让不听话的孩子服用含安眠药成分的药水，有17名家长报案并向幼儿园提告，侯友宜也为此道歉。