【视频/图集】习近平会见布林肯：希望此访为稳定中美关系多发挥积极作用

（视频来源：中国央视新闻）

中国国家主席习近平与美国国务卿布林肯会面时说，希望布林肯此次访华，能为稳定中美关系多发挥积极作用。

据中国央视报道，习近平星期一（6月19日）下午在北京人民大会堂会见布林肯。

据路透社报道，美国国务院官员说，习近平与布林肯在星期一下午4时30分会面。两人的会面历时约30多分钟。

根据央视发布的视频，习近平在会面时说，布林肯分别与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，以及中国国务委员兼外长秦刚，进行了长时间的会谈，“总体上，双方谈得是坦诚深入”。

习近平接着说：“中方是表明了我们的立场，双方同意共同落实好我和拜登总统在峇厘岛会晤时达成的共识，双方在一些具体的问题上也取得了进展，达成共识，这很好。”

习近平强调，国与国交往，总要相互尊重，以诚相待。他希望布林肯此次访华，能够为稳定中美关系多发挥积极作用。

据新华社报道，习近平会见布林肯现场，摆放在会见桌中央盛开的荷花十分引人注目。当下正是荷花盛开时节，“荷”与“和”“合”谐音，中方期待中美两国和平共处、合作共赢。

美国国务卿布林肯（左）与中国国家主席习近平握手合照。（法新社）

中国国家主席习近平（右）6月19日在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。两人会谈时都没有戴口罩。（法新社）

中国国家主席习近平6月19日在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。两人会谈时都没有戴口罩。（路透社）

据美国国务院官网星期一发布的消息，布林肯在与习近平会面时说：“美国总统拜登派我出访北京，因为他相信美中国有义务和责任管控彼此间的关系。美国将致力于这么做，这是既符合美国的利益，也符合中国和世界的利益。

布林肯说，他此前与中国国务委员兼外长秦刚和中共政治局委员、中央外办主任王毅展开既坦率又具建设性的对话。“我们就一系列双边和全球关注的议题展开广泛的讨论。我感谢能有这样的机会与你就美中发展前景进行协商。”