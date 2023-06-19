习近平会见布林肯：中美各自取得成功对彼此是机遇而非威胁

中国国家主席习近平会见美国国务卿布林肯时强调，中美应重视两国之间存在的共同利益，各自取得成功对彼此是机遇而非威胁。

据中国央视新闻报道，习近平星期一（6月19日）下午在北京人民大会堂会见布林肯。

习近平在会面时强调，世界在发展，时代在变化。世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中国人民和美国人民一样，都是自尊自信自强的人民，都拥有追求美好生活的权利，两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。

他说，当前，国际社会普遍对中美关系现状感到担忧，不希望看到两国冲突对抗，不愿在中美之间选边站队，期盼中美和平共处、友好合作。两国应该本着对历史、对人民、对世界负责的态度，处理好中美关系，为全球和平与发展作出贡献，为变乱交织的世界注入稳定性、确定性、建设性。

习近平指出，大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。

他说，中方始终希望中美关系能够健康稳定，相信两个大国能够排除万难，找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力，坚持他同美国总统拜登在峇厘岛会晤达成的共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。