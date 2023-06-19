习近平会见布林肯：中美在一些具体问题上取得了进展

中国国家主席习近平星期一（6月19日）下午在北京会见来访的美国国务卿布林肯。

据中国官媒报道与视频，习近平在会面开场时对布林肯说，此前中方与布林肯进行了长谈，“总体上，双方谈得是坦诚深入的”，中方已经表明了立场，“双方同意共同落实好我和拜登总统在峇厘岛会晤时候达成的共识，双方在一些具体的问题上也取得了进展，达成了共识，这很好。”

此外，习近平也表示：“国与国交往总要相互尊重，以诚相待。我也希望国务卿先生这次访华能够为稳定中美关系多发挥积极作用。”

据路透社报道，美国国务院表示，国务卿布林肯星期一与中国国家主席习近平会面时说，拜登总统认为华盛顿和北京有义务管理好两国之间的关系，并且美国致力于这样做。布林肯说，美国并不试图在经济上遏制中国。他还强调，美国和中国进行军方之间的沟通是绝对必要的。

布林肯星期一也称，他同意中国领导人的说法、中美需要稳定关系，但他也对双方之间巨大的分歧“保持清醒”。

布林肯在与习近平会晤后对记者表示，“在每次会谈中，我都强调，高层直接接触和持续沟通是负责任地管理分歧和确保竞争不转向冲突的最佳方式，我从中国同行那里听到了同样的话。我们都同意需要稳定我们的关系。”

据法新社报道，布林肯还指出，中国承诺不向俄罗斯输送致命武器。