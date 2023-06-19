下午察：神秘的“军队特供”

中国的官方媒体“央视军事”披露了一起查处“军中茅台”、“部队特供”酒厂的案件。这意味着，在中国明令禁止销售“军”字号烟酒商品后，自带神秘色彩的“军队特供”，仍未在市场上销声匿迹。

据“央视军事”星期日（6月18日）在官方微信号披露的消息，宁夏军区警备办公室在一次执行纠察任务时，发现了一辆车车身印有军队臂章样式的标识，车辆后侧玻璃上还标注着“军酒销售”字样。纠察员随即拍照并跟随，顺藤摸瓜地找到了车辆所属公司。

调查发现，该公司注册有微信公众号，还公开销售“军酒军品”品类多达40余种，附有“军酒”销售电子彩页。而这家公司只是负责销售后的派送工作，背后还有供货商李某。报道称，李某2020年在朋友的怂恿下，嗅到了“军”字号产品的“商机”，开始从事“军酒”销售。

在掌握更多证据后，宁夏军区警备办公室联合当地公安局和市场监督部门，对销售“军酒”的门店和库房进行查纠，封存12个品种、600余件、3500余瓶疑涉“军”字号酒，累计价值达数十万元。此外，还对公司做出了没收“无厂名厂址军酒”、罚款3万元（5621.5新元）的处罚，责令立即整改。

中国宁夏军区警备办公室联合银川当地公安和市场监督管理局，对销售“军酒”的门店和库房进行查纠。（“央视军事”公众号）

屡禁不止的“军用”商品

打着军用旗号从事买卖的商家，并不少见。央视军事报道了这起案件后，有网民在微博下留言称：（这样的例子）多了，我身边就有人做。

针对此类现象，去年6月，中央军委后勤保障部等六部门6月联合发布《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》。通告提到，近年来，部分经营者公开、或变相冒用军队名义，使用军队特定含义字样和图案，生产销售“军中茅台”“军队专供”等假冒伪劣商品，严重损害军队声誉形象，影响国家经济环境治理。

该通告禁止线上线下销售“军”字号烟酒等商品。“军”字号，是指在商品或包装上印有易误导消费者、造成涉军负面影响的字样，例如印上中国解放军番号、“军队”、“军队特制”、“军品专营”等。

除了烟酒，也有仿冒军用的军服。上海宝山区市场监管局今年4月，查获了一批带有“军用”、“军品特供”字样的军服商品，执法人员当场对商品进行扣押。

对军酒的刻板印象？

回顾过去十年，市场上被查处的“军队特供”案例，有军服、茶叶，但多数还是酒类。这或许与酒业商家偏好“军”这个关键字有关。据酒类行业媒体“云酒”去年的统计，中国的酒类商标申请中，以“军”为关键词的，有1.4万余个，其中有效商标达到4374个，其他多数商标无效，或者在申请时被驳回。

酒业商家对把“军”和酒产品联系在一起的执着，多少说明了市场的需求。在中国老百姓印象中，有“士兵特别能喝酒”的印象。古代中国有“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的诗句，现代的抗日剧中，有上战场前士兵用瓷碗大口喝酒之后砸到地上表决心的场景，甚至在备受主流追捧的电影《战狼2》中，也有主人公豪饮一整瓶茅台酒的情节。

电影《战狼2》中吴京饰演的退役军人与外国人拼酒的场景。（互联网）

在中国，“能喝酒”，也曾被看作士兵气概的一种。中国官媒《人民日报》2017年一篇以“军中酒文化积习已深，必须壮士断腕杀一儆百”的报道中，就引用作者亲耳听闻的一个例子：一位老兵在1979年参军时，中国解放军一名部队首长到他老家四川宜宾招兵，特意问他：“能喝酒吗？”他回答说，“还可以。”首长点点头，他就这样入伍了。

中国高层其实并不认可这种文化。自从2012年中共十八大后，中央军委就颁布被称为史上最严格的“禁酒令”，严禁军人在工作日的接待和宴请中饮酒。

前述《人民日报》的报道也提到，禁酒令在中国解放军中得到支持，军队与酒基本“绝缘”了。可在一些老百姓当中，这份绝缘似乎还未深入人心，依然对“军供”酒感到好奇。

这次央视军事对宁夏的“军中特供”案曝光后，也有网民在评论区问：真的有特供么？另一位网民则附上了一条链接，在该链接里，是一瓶被炒到26000港元（4462新元）的“中国人民解放军驻港部队专用茅台酒”。

香港酒精饮料专卖店上的一款茅台专供酒截图，显示已经卖出。（互联网）

“特供”的价值何在？

此前，“特供”确实曾光明正大地存在过。但有“国酒”称号的茅台，在2012年3月表示，曾生产的“八十周年建军酒”、“军区专供酒”、“国家机关后勤采购特供酒”等产品，都已停产。在今天的二手交易平台上，还流传着茅台陈年生产的特供酒，价值上万。

互联网上流传的茅台曾经生产的“专供北京军区”茅台酒图片。互联网上也流传着其他军区的特供酒图片。（互联网）

在一些贪官的家当中后，也出现了“特供茅台”的身影。《财新周刊》2014年在“原总后副部长谷俊山腐败案调查（之一）中披露，落马的原解放军总后勤部副部长谷俊山老家被查抄，与大金船、纯金毛泽东像一同被查抄的，是数百箱的军用专供茅台酒。

落马大老虎家中的酒从何而来自是无从考究，但可以看出，“特供”的确被视为可以代表“身份地位”的奢侈品。曾经一度，特供从“特定供应对象”，变成了营销手段，各个白酒品牌都推出“特供”。为防止商家以此抬高价格进行不良竞争，中国食药监局2013年严格规范白酒标签，禁止使用“特供”字样。

央广网曾评论，“茅台特供酒”，让不少人觉得有面子。“因为在他们眼中，特供就是特权，一般百姓是喝不上的。对权力的崇拜造就了这份虚荣，也成全了骗子。”

这些营销噱头能达到效果，关键是大众对“军队供应”的好奇心。在中国，军用和民用，在物资采购和物流运输上，都是分开的。供军的商品，需要经过更为严格的把关，但军用也并非完全独立于民用市场之外。市场化的产品供应商，在满足军队采购要求的前提下，也可以通过申请、经过审核，成为军队物资供应商。

尽管渠道有别，却没有任何现实证据证明军用优于民用。不法商家们利用的，正是一些人心中对所谓特权阶级神秘“军供”的好奇与向往。“军供”市场的背后，既有陈年刻板印象难以一夕间消除的因素，也是公众依然对军队缺乏了解所致。

简言之、这其中既有文化因素、也有心理因素，还有信息不对称的原因。要让商家无空可钻，还有一段很长的路要走。