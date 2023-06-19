中国称中美关系陷低谷源于美方抱持错误对华认知

中国外交部美大司司长杨涛说，中美关系陷入低谷的根源在于美方抱持错误的对华认知。

据中国央视新闻客户端报道，杨涛星期一（6月19日）晚间介绍了美国国务卿布林肯访华的相关情况时，作出以上表述。杨涛说，经中美双方商定，美国国务卿布林肯6月18日至19日访华。

中国国家主席习近平星期一下午礼节性会见美国国务卿布林肯，高屋建瓴阐明对稳定发展中美关系的原则立场，提出战略性、指导性意见。

此外，访问期间，中共政治局委员、中央外办主任王毅会见布林肯，中国国务委员兼外长秦刚同布林肯会谈。杨涛说，会见会谈是坦诚、深入、建设性的，中方在会见会谈中重点阐述了六方面的内容。

杨涛介绍，中方讲清了当前中美关系困局的症结所在。中方指出，当前中美关系处在建交以来最低谷，这种状况不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。导致中美关系陷入低谷的根源在于，美方抱持错误的对华认知，制定错误的对华政策。

杨涛说，中方指出了中美关系历经波折，美方有必要深刻反思。美方应秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件，共同管控分歧，避免战略意外。应不折不扣落实中国国家主席习近平和美国总统拜登峇厘岛会晤共识，推动中美关系止跌企稳，重回正轨。

杨涛也说，中方提出了稳定中美关系的方向和路径。中国对美政策始终保持连续性和稳定性，致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系。中美双方要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。

杨涛提及，当务之急是把中美两国元首峇厘岛会晤共识真正落到实处，根本遵循中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，这也应该是双方共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。

杨涛说，中方阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美方不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。

杨涛指出，中方重申了在核心利益和重大关切上的底线红线。中方在台湾、民主人权、道路制度、科技打压等问题上阐明严正立场，提出明确要求。强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险。

杨涛说，中方也敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，尊重中国主权和领土完整，明确反对“台独”。要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。

杨涛最后说，中美双方达成了一些积极共识和成果。其中最重要的一条是，双方同意落实两国元首峇厘岛会晤时确定的共识，回到会晤确定的议程。