重庆要求2027年民营经济增加值占地区生产总值62%

重庆市出台促进民营经济高质量发展的实施意见，力争到2027年，民营经济增加值占地区生产总值比重达62%。

据中新社报道，重庆官方星期一（6月19日）发布的这份名为《中共重庆市委 重庆市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》的文件，从推动民营经济创新发展、进一步激发民间投资活力和潜力、推动民营经济人士健康成长等八个方面提出23条举措，促进重庆民营经济高质量发展。

上述八个方面中，化解民营经济发展困难问题、打造民营经济发展一流营商环境这两部分各有四项举措，占比最多。在化解民营经济发展困难问题方面，《实施意见》提出，将实施百团千企国际市场开拓行动，培育推广“渝贸全球”品牌展，按规定给予参展补贴；成立10亿元（人民币，下同，约1.87亿新元）规模的中小微企业贷款风险补偿资金池，建立健全政府、银行、担保三位一体的中小微企业贷款风险分担机制等具体措施。

在着力打造民营经济发展一流营商环境方面，《实施意见》提出，将严格落实市场准入负面清单制度，促进“非禁即入”，杜绝“准入不准营”，打破“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”等隐形壁垒；依法平等保护民营经济市场主体和民营经济人士财产和人身权，严格区分企业家个人财产和企业法人财产，对侵害民营企业合法权益的违法犯罪行为严格依法处理；全面清理机关、事业单位和国有企业拖欠民营企业，大型民营企业拖欠中小民营企业的工程、货物、服务款项等具体举措。

《实施意见》提出，力争到2027年，重庆全市民营经济综合实力显著增强，民营经济增加值占地区生产总值比重达到62%，民营经济市场主体430万户以上，其中民营企业135万户以上、中国民营企业500强15户以上。