美议员施压车企减少对中国供应链依赖

四位美国议员将于星期二（6月20日）前往底特律，向福特汽车、通用汽车首席执行官施压，要求他们减少供应链对中国的依赖，特别是在电动汽车电池方面。

据彭博社报道，这四位议员都来自新成立的众议院中国特别委员会。一位知情人士透露，议员将提出对福特汽车与中国宁德时代合作关系、汽车公司对中国依赖程度的关切。

议员们还计划会晤福特首席执行官吉姆·法利（Jim Farley）以及通用汽车首席执行官玛丽·芭拉（Mary Barra）等人。

两家公司暂未回复置评请求。

这四名议员分别是共和党人麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）、约翰·穆罗尔（John Moolenaar），以及民主党人拉贾·克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）和哈利·史蒂文斯（Haley Stevens）。

知情人士称，他们可能会提出宁德时代与中国共产党关系密切，而且受到了来自中国政府的补贴，不利于美国企业发展。因为讨论未公开，知情人士要求匿名。

彭博社的报道称，此行凸显出美国政府在试图缓和与中国关系时面临着来自国内的压力。周一早些时候，美国国务卿布林肯称在对北京为期两天的访问结束后，中美关系取得了一定进展。