李强与德总统会面：两国最大风险是不合作

中国国务院总理李强星期一（6月19日）与德国总统施泰因迈尔会面时，强调中德没有根本利害冲突，两国之间最大的风险是不合作，最大的安全隐患是不发展。

据中国外交部官网公布的新闻稿，李强于当地时间星期一早上在柏林总统府与施泰因迈尔会面。李强表示，中国始终高度重视中德关系，他此次访德并同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商，就是为了落实两国元首共识，持续增信释疑，挖掘双边合作新机遇，充实中德全方位战略伙伴关系内涵，助力两国发展和全球经济复苏。

李强指出，中德“没有根本利害冲突，合作基础扎实，发展动力强劲”。中国对中德合作的前景充满信心。中国一贯支持开放合作，“认为最大的风险是不合作，最大的安全隐患是不发展”。

他表示，中国愿同德国一道坚持和平发展合作，为全球稳定繁荣发挥建设性作用，为变乱交织的世界提供更多确定性。中国发展是对世界的积极贡献，是各国的重要机遇。

双方还就乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

李强是在星期天（6月18日）晚上飞抵德国首都柏林，展开他出掌国务院后的首次正式出访。李强此次是应朔尔茨和法国政府邀请出访德法两国，陪同访欧的政府要员包括中国国家发展改革委员会主任郑栅洁、商务部长王文涛等。

李强星期一还在柏林同德国工商界代表座谈交流。西门子、大众、奔驰、宝马、舍弗勒、巴斯夫、科思创、瓦克化学、默克、思爱普、安联等德国企业负责人出席。

李强说，中国理解各方都有自己的安全关切，重要的是如何合理界定和防范风险。如果处理不当，将风险扩大化，只会造成更多和更大的问题。“当今世界变乱交织，越是形势严峻复杂，越需要冷静思考，在诸多不确定中把握确定性”，主动顺应规律，把握大势，特别是经济全球化的历史大势、中国经济长期向好的发展大势、中德两国互利共赢的合作大势。

他还重申，防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。经济全球化使世界经济你中有我、我中有你，应该辩证看待依赖问题，不能人为夸大“依赖”，甚至把相互依存与不安全简单画等号。

李强预计将与朔尔茨会面。

据彭博社报道，朔尔茨星期一在柏林举行的一个商业游说会议上发表讲话时，重申七国集团寻求在原材料等领域降低对中国逐渐积累的“危险依赖”，而非试图制衡中国的经济崛起。

朔尔茨表示，德国需要与中国政府一道解决诸如气候变化等全球性问题。