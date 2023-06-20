侯友宜台大演讲：“中华民国”宪法没有台独空间

国民党总统参选人、新北市长侯友宜星期一（6月19日）晚到台湾大学进行演讲时，重申自己反对台独的立场，并称这是因为“中华民国”宪法不存在台独的空间。

据台湾《风传媒》报道，侯友宜星期一晚出席台大“校园总统马拉松”活动时向台大学生发表演讲。面对学生提问是否支持台湾总统蔡英文提出的四个坚持中“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的论述时，侯友宜没有正面回应，只以“中华民国”宪法为架构，呼吁两岸进行对话交流创造和平来回应，但没有深入论述蔡英文的两岸互不隶属说是否符合“中华民国”宪法规定。

侯友宜称，蔡英文对两岸关系提出四个坚持，自己也有四个坚持，即对“中华民国”宪法的坚持、民主法治的坚持、台湾人民福祉的坚持，以及两岸和平稳定的坚持。其中，“坚持两岸和平稳定，是蔡英文不敢讲的”。

对于两岸定位是不是“一边一国”、怎么看待有人主张“中华民国”及中华人民共和国都叫中国，侯友宜称，“中华民国”宪法对台湾地位很清楚，任何事都照法律规定来，他反对台独是因为“中华民国”宪法不存在台独空间，如果台湾副总统、民进党总统参选人赖清德不同意，可以去改宪法。

另外，针对总统民调若持续落后会否退选，侯友宜说，在他人生的过程中，不管在哪个职位，既然设定了目标，为台湾牺牲奉献，义无反顾、在所不惜，“我的人生只要设定目标，即使历经风雨也永不放弃，这就我的答案，一定坚持到最后不会放弃”。

侯友宜指出，现在台湾面临内部政党恶斗、世代对立、房价物价高涨，对外台海之间不稳定，中美竞争下中国大陆崛起使邻国局势诡谲，年轻人面临的压力及挑战更大，目前房价所得比是16倍，很多租屋都看不到透明度，令年轻人无法面对买房及租房。他也质疑，现任民进党政府很多政策都很难达成，八年20万社宅没办法达到，非核家园也做不到，2026欧盟实施碳边境政策，届时所有台湾出口产品竞争力面临严峻挑战。

侯友宜指出，两岸目前没有对话，让台海更加紧张，明年台湾总统大选面临战争与和平的抉择，但他对台湾未来并不悲观，只要领导人能有效解决问题，未来大家面对问题的困难度就会降低。

报道称，侯友宜本月8日到台湾政治大学发表演讲时，在问答环节中被批评没有正面回应、模糊回应学生问题，进一步冲击了侯友宜的支持率。外界认为，侯友宜在台大的演讲是他扭转台湾年轻人对他负面观感的机会。