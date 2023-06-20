秦刚与德外长通话：中国发展是机遇不是挑战

在中国国务院总理李强访问德国之际，中国国务委员兼外长秦刚向德国外长贝尔伯克重申，中国的发展对德国是机遇而不是挑战，更不是威胁，中德之间要合作而不是对抗。

据中国外交部发布的新闻稿，秦刚星期一（6月19日）晚与贝尔伯克通电话。秦刚说，中德是重要合作伙伴，中德关系非常紧密。李强正在德国进行正式访问，星期二将与德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商，相信在双方共同努力下将取得圆满成功。

秦刚说，中国的发展对德国是机遇而不是挑战，更不是威胁，中德之间要合作而不是对抗。中国坚持奉行独立自主的和平外交政策和互利共赢的开放战略，愿同德国秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，推动双边关系健康稳定发展，携手支持经济全球化，反对“脱钩断链”，共同践行真正的多边主义，维护地区和世界和平与稳定，为世界注入更多稳定性、确定性和建设性。

秦刚就两国外交领域合作成果同贝尔伯克对表，表示两国外交部将继续发挥双边关系总协调作用，深化各层级交流对话，加强在国际和地区事务上沟通协调，合作应对气候变化等全球性挑战。

双方还就乌克兰危机交换了看法，同意继续保持沟通。

在秦刚与贝尔伯克通电话之际，李强正在德国进行访问。李强星期一（6月19日）与德国总统施泰因迈尔会面时，也强调中德没有根本利害冲突，两国之间最大的风险是不合作，最大的安全隐患是不发展。

欧盟委员会预计将于星期二公布一项措施，对欧洲国家的对外投资和出口进行审查，以防止欧盟国家的宝贵技术被中国等国家利用或用于军事用途。

但据路透社报道，朔尔茨星期一在柏林的一场商业游说活动上说，德国政府不应将所有对华出口置于监督之下。德国政府已制定了一整套法律，这套法律已能够保证德国的经济安全。

他还重申，七国集团寻求在原材料等领域降低对中国逐渐积累的“危险依赖”，而非试图制衡中国的经济崛起。