“鼠头鸭脖”涉事企业母公司经营中国700多个高校食堂

中国媒体报道称，江西高校“鼠头鸭脖”事件的涉事食堂供应商为江西中快后勤服务有限公司，其企业母公司在中国经营超过700个高校食堂。

据“东方网·纵相新闻”星期一（6月19日）报道，江西工业职业技术学院公开招标信息显示，本次涉事的瑶湖校区食堂中标供应商，分别为江西中快后勤服务有限公司与江西金盟餐饮管理有限公司。两家企业分别经营涉事校区的第一食堂与第二食堂。

一名在江西教育部门任职的干部透露，江西工业职业技术学院食品安全事件涉事餐饮企业为江西中快后勤服务有限公司，“现在学校已经和他们解约了。”

江西工职院学生6月1日在食堂吃饭时，在餐食中发现疑似老鼠头的异物，但校方回应称是“鸭脖”，在互联网上引爆持续多日的“鼠鸭之争”。随后，江西多个政府部门组成的联合调查组，星期六（6月17日）通报事件调查处理情况，判定餐食中的异物为老鼠类啮齿动物的头部。

涉及“鼠头鸭脖”事件的江西中快是由深圳中快餐饮集团有限公司投资的企业。公开信息显示，中快餐饮集团在中国全国多个省市至少直接投资了24家地方“中快餐饮”企业，其中包括上海、安徽、陕西、河南等地。

根据企业官网介绍，中快餐饮集团创立于1994 年，总部位于深圳市，是一家集高校、中学、医院、企事业单位及写字楼供餐业务为一体的专业团餐综合服务商。高校团餐板块是店数最多，最具代表性的品牌。

中快餐饮董事长李四星去年11月在自媒体“团餐界”一篇文章的采访中称，中快餐饮“全国范围内在营高校食堂项目700多个，年营收规模直逼海底捞”。

与其它团餐公司普遍外包档口联营的经营模式不同，中快的高校食堂项目全部采用自营。

中国教育后勤协会早在2015年曾刊登一篇题为《“中快餐饮”调研报告》的文章，指出“中快餐饮”以年均30%速度迅速扩张的方式是通过“成本控制与效率效益”。

文章称，中快餐饮连锁经营，其原料采购价格低于全国任何地区高校餐饮“联采”价格，总体原料成本约低5%。

据测算，“中快餐饮”人工成本约占营业额20%；水电气成本约占营业额7%，集团和分公司各类管理成本约占营业额2.5%，三项合计间接成本为29.5%，均低于当时全国任何一家高校食堂的间接成本。