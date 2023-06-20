台民调：侯友宜支持率持续垫底

台湾最新民调显示，国民党总统参选人、新北市长侯友宜的支持度持续落后其他两名总统参选人。

综合台湾中时新闻网和风传媒报道，台湾民意基金会星期二（6月20日）公布最新民意调查报告。报告显示，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德持续以36.5%的支持度位居首位、民众党总统参选人柯文哲以29.1%紧追、侯友宜则以20.4%的支持度位居第三。

与上个月的数据相比，赖清德的支持度虽然只增加0.7个百分点，但仍以36.5％稳坐冠军宝座；柯文哲的支持度则一举爆增四个百分点，达到29.1％，仅落后赖清德7.4个百分点；侯友宜则被新北幼儿园喂药案风波重创，支持度下滑了7.2个百分点，被柯超车。

交叉分析发现，柯文哲在20至24岁、25至34岁、35至44岁的民众中的支持度全都位居第一，并在45至54岁的年龄层区间获得超过30％的支持度。其中，柯文哲在20至24岁的年轻人群体中拿下超过67％的支持度；赖清德则在55岁以上的民众间具有优势，且除台北市、桃园市及台中市外，其余三都及16个县市支持度都领先；而侯友宜除了在外省族群中有小幅度的领先外，蓝军支持者中也有65％表态力挺。

另外，高达54%的台湾民众认为美国比较希望赖清德当选，另有12.9%认为是侯友宜、12.3%认为会是柯文哲。对此，台湾民意基金会董事长游盈隆分析，亲美是绝大多数台湾人的特质，人们也相信，美国支持的总统参选人当选机率比较大。

本次调查由游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析。访问期间是6月12日至13日两天，以抽样方式对全台范围的20岁以上成年人进行电话访问，有效样本为1080人，抽样误差在 95%信心水准下约正负三个百分点。