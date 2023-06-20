台民调：蔡英文第四度陷入执政困境

最新民调显示，台湾总统蔡英文的声望持续下挫，近半数民众不满意蔡英文执政表现，蔡英文正陷入第四次执政困境。

据台湾风传媒报道，台湾民意基金会星期二（6月20日）针对蔡英文声望公布最新民调。民调显示，11.9%的台湾民众非常赞同蔡英文的执政表现、30.4%的民众还算赞同、24.9%不太赞同、23.3%一点也不赞同，另有6.4%的人没意见、3.2%不知道或拒答。不赞同者的比例比赞同者高出5.9个百分点。

对此，台湾民意基金会董事长游盈隆认为，蔡英文正第四度陷入执政困境，而距离上次执政困境才过了一个月。他指出，“执政困境”的操作性定义是“总统职务表现不赞同率”大于“总统职务表现赞同率”，差距越大表示民怨越深。

游盈隆说，与上个月相比，蔡英文的声望出现相当明显的变化，“总统职务表现赞同率”下滑三个百分点；而“总统职务表现不赞同率” 急剧上扬 11.4个百分点。这一来一往，使得原本5月赞同她领导方式的人比不赞同者多8.5个百分点，如今翻转过来，不赞同者比赞同者多近六个百分点。

游盈隆分析，导致蔡英文声望下跌的短期因素可能有两个，第一是民进党近期性骚扰案的冲击，由于民进党此次爆发的性骚扰案都是在蔡英文担任民进党主席任内发生，加上与蔡英文关系密切的总统府资政、全台小英之友会总会长颜志发也被检举涉及性骚扰案。而6月4日总统府第一时间对外表示，对此案没有调查权，被外界解读为蔡英文有意推卸责任，引发舆情哗然。

另一个则是四位新任大法官提名争议，被提名的四位大法官皆被在野党认为亲绿，使得未来15位大法官清一色都是绿的，司法权能否独立运作面临考验，蔡英文的重要人事安排是否妥适也再受质疑。除此之外，台湾近期通货膨胀，物价飞涨，民众生活压力倍增，加上全球性市场需求减弱，台湾出口衰退，制造业无薪假明显增加，总体经济表现不佳等，也可能是重要因素。

游盈隆认为，从长期趋势看，蔡英文声望已连续七个月在低档徘徊，这次不赞同总统处理大事方式的人又冲上四成八，是自2019年5月以来民怨最高涨的时刻之一。这对2024总统与立委选举会带来什么负面的冲击和影响，值得进一步观察。

本次调查是在6月12日至13日两天进行，以抽样方式对全台范围的20岁以上成年人进行电话访问，有效样本为1080人，抽样误差在 95%信心水准下约正负三个百分点。